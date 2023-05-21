В Петербурге мужчина в парадной дома застрелил из ружья собаку

Накануне вечером около 18 часов 10 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 38-летнего мужчины о том, что в парадной дома 122 по проспекту Ветеранов, где находится его квартира, бегала собака бойцовской породы, которую он застрелил.

Прибывшим незамедлительно на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы установлено, что в холле коридора 11 этажа, заявитель произвел выстрел из своего зарегистрированного охотничьего гладкоствольного ружья «ИЖ-43Е», в собаку породы «американский булли», принадлежащую его 20-летней соседке. Собака погибла.

Позже с заявлением в полицию обратилась сама хозяйка собаки.

С места происшествия изъято ружье, гильза, патроны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.