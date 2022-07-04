В Ленобласти задержали мужчину, стрелявшего из ружья на берегу Ладожского озера

В минувшую субботу к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на территории Ларионовского сельского поселения неизвестные, в алкогольном опьянении, стреляют в воздух из ружья.

В результате выезда на месте происшествия наряда полиции был задержан 33-летний гражданин, который в 23 часа 43 минуты находясь на берегу Ладожского озера в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, из охотничьего ружья произвел 4 выстрела вверх.

Сотрудники полиции изъяли ружье, а в отношении стрелка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Хулигана задержали на основании статьи 91 УПК РФ.