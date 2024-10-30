В поселке Дружная горка пьяный мужчина стрелял в воздух из обреза ружья

Накануне, 29 октября около 11 часов 30 минут к полицейским Гатчинского района Ленобласти поступила информация о том, что на территории одного из домов по улице Мира в поселке Дружная горка мужчина стреляет из неустановленного оружия.

Прибывшие на место сотрудники полиции, задержали 49-летнего мужчину, который в канун своего дня рождения, после употребления спиртных напитков, из хулиганских побуждений во дворе своего дома стрелял в воздух из обреза двуствольного ружья.

Обрез ружья изъят.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.