На улице Коллонтай стреляли по окнам детского Центра

Накануне днем, 28 марта к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о повреждении окна, предположительно, выстрелом из пневматического оружия, расположенного на втором этаже Центра социальной помощи детям в доме 7 корпус 2 по улице Коллонтай.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в период с 12:00 26 марта до 09:00 28 марта неизвестный повредил наружное стекло окна на 2 этаже Центра. В стекле были обнаружены 2 отверстия, предположительно, от пневматического оружия, а также по одному характерному повреждению обнаружили в стеклах окна в кабинете директора и лестничного окна.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими проводится проверка обстоятельств происшествия. Ведется розыск стрелявших.