В Металлострое неизвестный открыл стрельбу из окна

Сегодня ночью, в первог часа в службу «112» поступило сообщение о том, что в поселке Металлострой из окна дома 9 по Полевой улице стреляют из пневматического оружия. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установлили, что из неустановленного окна указанного дома неизвестный произвел несколько выстрелов из пневматического оружия.

В результате повреждено окно одной квартир и ранение правой голени получил 18-летний мигрант. После оказания медицинской помощи молодого человека отпустили на амбулаторное лечение.

Повреждения стекол и лакокрасочного покрытия получили три иномарки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.