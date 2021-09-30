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Питерец.ру » Происшествия » В Металлострое неизвестный открыл стрельбу из окна

В Металлострое неизвестный открыл стрельбу из окна

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Опубликовал: Anton78
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Telegram
В Колпинском районе Петербурга полицейские разыскиваютт хулигана, открывшего стрельбу из окна.

Сегодня ночью, в первог часа в службу «112» поступило сообщение о том, что в поселке Металлострой из окна дома 9 по Полевой улице стреляют из пневматического оружия. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установлили, что из неустановленного окна указанного дома неизвестный произвел несколько выстрелов из пневматического оружия.

В результате повреждено окно одной квартир и ранение правой голени получил 18-летний мигрант. После оказания медицинской помощи молодого человека отпустили на амбулаторное лечение.

Повреждения стекол и лакокрасочного покрытия получили три иномарки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Колпинский район стрельба пневматика Металлострой хулиганство
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