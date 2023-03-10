Вчера днем около 14 часов 15 минут к полицейским Приморского района Петербурга сообщение от 39-летней петербурженки, о том, что по окнам её квартиры по проспекту Авиаконструкторов дом 1 стреляли.
Прибывшими сотрудниками полиции принято заявление от 37-летнего мужа заявительницы о том, что около 14 часов 00 минут неизвестный преступник выстрелом из неустановленного оружия повредил стеклопакет окна кухни и дверцу кухонного шкафа указанной квартиры, расположенной на 7 этаже.
С места происшествия изъята 9-мм деформированная пуля со свинцовым сердечником.
Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Приморском районе неизвестный стрелял по окнам
0
52
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Сотрудниками полиции приняты меры к задержанию стрелка по окнам в Приморском районе
Вчера днем около 14 часов 15 минут к полицейским Приморского района Петербурга сообщение от 39-летней петербурженки, о том, что по окнам её квартиры по проспекту Авиаконструкторов дом 1 стреляли.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"