В Ленобласти «Уаз Патриот» вылетел с трассы. Водитель погиб

Сегодня вечером, 28 марта около 16 часов 40 минут к полицейским Киришского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 5-ом километре трассы "Кириши-Будогощь-Смолино".

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 58-летний водитель, управляя автомашиной «Уаз Патриот» по неустановленной причине не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет.

В результате дорожного происшествия и водитель, и его 79-летняя женщина-пассажир получили травмы и были госпитализированы, женщина в состоянии средней степени тяжести. Водитель позднее скончался в больнице.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.