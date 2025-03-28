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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти «Уаз Патриот» вылетел с трассы. Водитель погиб

В Ленобласти «Уаз Патриот» вылетел с трассы. Водитель погиб

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Киришском районе Ленобласти

Сегодня вечером, 28 марта около 16 часов 40 минут к полицейским Киришского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 5-ом километре трассы "Кириши-Будогощь-Смолино".

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 58-летний водитель, управляя автомашиной «Уаз Патриот» по неустановленной причине не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет. 

В результате дорожного происшествия и водитель, и его 79-летняя женщина-пассажир получили травмы и были госпитализированы, женщина в состоянии средней степени тяжести.  Водитель позднее скончался в больнице. 

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Киришский район, ДТП
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