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Питерец.ру » Происшествия » В Тосненском районе в ДТП погибла женщина-пассажир «Фольксвагена»

В Тосненском районе в ДТП погибла женщина-пассажир «Фольксвагена»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Тосненском районе Ленобласти

Сегодня вечером, 11 января около 17 часов 30 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 8-ом километре трассы «Ям-Ижора - Никольское».

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 67-летний водитель, управляя автомашиной «Фольксваген» не справился с управлением, его автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся автомобилем «Газ» под управлением 37-летнего водителя. 

В результате дорожного происшествия от полученных травм скончалась 65-летняя женщина-пассажир «Фольксвагена».

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, ДТП
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