В Тосненском районе в ДТП погибла женщина-пассажир «Фольксвагена»

Сегодня вечером, 11 января около 17 часов 30 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 8-ом километре трассы «Ям-Ижора - Никольское».

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 67-летний водитель, управляя автомашиной «Фольксваген» не справился с управлением, его автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся автомобилем «Газ» под управлением 37-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия от полученных травм скончалась 65-летняя женщина-пассажир «Фольксвагена».

По факту ДТП полицейские проводят проверку.