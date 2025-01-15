В Ломоносовском районе в ДТП с фурой погибла женщина-пассажир «Киа». В больнице водитель и полуторамесячная девочка

Сегодня утром, 15 января около 10 часов 40 минут к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 13-ом километре трассы «Стрельна-Кипень-Гатчина».

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 22-летний мужчина, управляя автомашиной «Киа Рио», на левом закруглении дороги не справился с управлением, автомобиль вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с грузовым фургоном «Скания».

В результате дорожного происшествия водитель «Киа» и его пассажир, полуторамесячная девочка, получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. 24-летняя женщина-пассажир скончалась на месте от полученных травм.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.