ента новостей

22:10
В центре Петербурга после столкновения двух автомобилей пострадала женщина-пешеход
16:02
В Ломоносовском районе в ДТП с фурой погибла женщина-пассажир «Киа». В больнице водитель и полуторамесячная девочка
13:51
Подростков защитят от травли законодательно
13:08
На Стародеревенской улице водитель Porsche скончался после столкновения с припаркованным автомобилем
13:03
В Колпино сотрудник магазина избил покупателя
10:35
Чем вызван массовый сбой интернета?
10:00
Нереализованного жилья становится очень много
01:33
«Факел Ямал» смог выиграть у «Динамо-ЛО» только стартовую партию: третья подряд победа клуба из Ленобласти в регулярном первенстве волейбольной Суперлиги
20:37
Спектакль «Счастливые дни Соколовой Ирины»
12:07
В Московском районе поймали хулиганов, угрожавших пистолетом кассиру магазина
11:22
Определены лучшие вакансии января
10:46
Оптимизация в «Газпроме»: как это отразится на бюджете СПб?
10:35
В СПб возникли проблемы с колбасой
10:20
Получат ли россияне доходы от природных ресурсов?
10:09
В Невском районе конфликт между подростками закончился поножовщиной
09:58
В Приморском районе в храме избили пенсионерку
09:50
В Приморском районе 11-летний мальчик упал с 15-го этажа
09:36
В Бразилии ограничат использование смартфонов в начальных и средних школах
22:28
Дубль Александра Радулова и победная шайба Рушана Рафикова в овертайме предопределили поражение СКА в матче с «Локомотивом»
16:48
Сборная Петербурга успешно выступила на Кубке России по зимнему плаванию
15:44
В Мариинском дворце провели первое заседание комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству ЗакС Петербурга
15:38
Телеком-оборудование включили в реестр Минпромторга
14:06
Из Петербурга стартовали первые «Лыжные стрелы» сезона
13:33
В Приморском районе в ДТП с маршрутным автобусом пострадала пассажирка иномарки
10:08
С Днем российской печати!
09:52
Авиапассажиры столкнулись с трудностями в Пулково
09:48
На проспекте Ударников  двое подростков избили и ограбили прохожего
09:39
На трассе «Кола» в ДТП пострадали четверо человек, в том числе двое детей
09:35
В СПб появилась очень редкая птица
09:32
В Московском районе мужчина на иномарке въехал в стоявшие автомашины и погиб
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ломоносовском районе в ДТП с фурой погибла женщина-пассажир «Киа». В больнице водитель и полуторамесячная девочка

В Ломоносовском районе в ДТП с фурой погибла женщина-пассажир «Киа». В больнице водитель и полуторамесячная девочка

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку обстоятельств смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти

Сегодня утром, 15 января около 10 часов 40 минут к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 13-ом километре трассы «Стрельна-Кипень-Гатчина».

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 22-летний мужчина, управляя автомашиной «Киа Рио», на левом закруглении дороги не справился с управлением, автомобиль вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с грузовым фургоном «Скания».

В результате дорожного происшествия водитель «Киа» и его пассажир, полуторамесячная девочка, получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. 24-летняя женщина-пассажир скончалась на месте от полученных травм.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-01-2025, 20:35
В Тосненском районе в ДТП погибла женщина-пассажир «Фольксвагена»
2-10-2024, 13:14
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир иномарки
14-12-2024, 15:56
В ДТП на трассе «Санкт-Петербург – Псков» погибла женщина
11-01-2025, 14:41
На трассе «Нарва» в ДТП с грузовиком погибла женщина-водитель иномарки
18-01-2024, 19:17
На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке пострадала в ДТП с двумя большегрузами
15-02-2024, 12:28
В Ленобласти в ДТП погиб 36-летний пассажир «Дэу Нексия»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 22:10
В центре Петербурга после столкновения двух автомобилей пострадала женщина-пешеход
Сегодня, 16:02
В Ломоносовском районе в ДТП с фурой погибла женщина-пассажир «Киа». В больнице водитель и полуторамесячная девочка
Сегодня, 13:08
На Стародеревенской улице водитель Porsche скончался после столкновения с припаркованным автомобилем
13-01-2025, 13:33
В Приморском районе в ДТП с маршрутным автобусом пострадала пассажирка иномарки
Наверх