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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержади карманника из Сибири

В Петербурге задержади карманника из Сибири

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Опубликовал: Антон78
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Сотрудники уголовного розыска Главка прервали «петербургские гастроли» карманника из Сибири

19 февраля к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление от 45-летней петербурженки. Женщина сообщила о краже мобильного телефона из кармана ее шубы. 

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что кража телефона стоимостью 102 тысячи рублей, произошлооколо кассы сетевой пекарни в доме 3 по улице Марата. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к совершению указанного преступления предварительно, причастен 24-летний житель Забайкалья, за плечами которого целый список судимостей за аналогичные преступления. 

Подозреваемого задержали оперативники в Москве, куда он уехал практически сразу после совершенной кражи. По оперативным данным, задержанный нигде официально не работал и зарабатывал на жизнь воровскими «гастролями», перемещаясь между двумя столицами.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район, кража, карманники
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