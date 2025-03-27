В Петербурге задержади карманника из Сибири

19 февраля к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление от 45-летней петербурженки. Женщина сообщила о краже мобильного телефона из кармана ее шубы.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что кража телефона стоимостью 102 тысячи рублей, произошлооколо кассы сетевой пекарни в доме 3 по улице Марата.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к совершению указанного преступления предварительно, причастен 24-летний житель Забайкалья, за плечами которого целый список судимостей за аналогичные преступления.

Подозреваемого задержали оперативники в Москве, куда он уехал практически сразу после совершенной кражи. По оперативным данным, задержанный нигде официально не работал и зарабатывал на жизнь воровскими «гастролями», перемещаясь между двумя столицами.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.