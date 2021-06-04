В центре Петербурга задержали карманника

В минувшее воскресенье к полицейским Центрального района Петербурга обратился 32-летний петербуржец, который сообщил о том, что стал жертвой карманника, стащившего у него мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

В ходе проверки полицейские установили, что мужчина отдыхал в одном из баров на улице Некрасова. У входа в заведение к нему подошёл неизвестный и, изобразив радость встречи, по-приятельски приобнял посетителя. В результате такого тёплого приветствия мужчина и лишился мобильного телефона.

2 июня в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска Главка задержан ранее судимый за имущественные преступления 22-летний уроженец среднеазиатского государства. Установлено, что на «дело» злоумышленника привёз его 21-летний товарищ.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. У оперативников есть все основания полагать, что подобным «приветствием» мужчина зарабатывал себе на жизнь регулярно. В настоящее время полицией устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного