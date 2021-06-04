Payeer

ента новостей

12:57
В Ленобласти пироманы спалили две машины и дом местного коммерсанта
12:43
В Петербурге мошенники навязали женщине два кредита
12:25
В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»
12:18
В Петербурге женщина на электросамокате сбила мальчика
12:12
В Петербурге девочку сбил электросамокат
12:06
В центре Петербурга задержали карманника
10:14
Россия выходит из кризиса?
09:33
Задолжали за капремонт
01:28
Фиаско с Канадой на чемпионате мира: Бобровский пропустил в овертайме
17:32
В Ленобласти двое подростков разбились на скутере
17:25
Итоги процедуры взвешивания участников боксерского шоу в Петербурге
17:18
В Ленобласти эконадзор за свалку выставил иск на 70 миллионов
16:41
«Газпром нефть» и СПбГУ намерены развивать технологическую долину Санкт-Петербурга
14:31
В Петербурге пенсиоерка отдала мошенникам почти миллион рублей
14:23
В Петербурге пенсионер перевел аферистке миллион рублей
11:57
В Ленобласти после пожара в вагончике-бытовке нашли останки человека
11:49
В Ленобласти подняты по учебной тревоге разведчики ЗВО
11:44
В Корабелке прошло открытие киберспортивного клуба «Marine Esports»
11:40
В Ленобласти расчеты БЛА «Орлан-10» ЗВО в ходе проверки обнаружили более пятидесяти объектов условного противника
11:36
В Петербурге бывшего тренера по плаванию подозревают в педофилии
11:27
В Петербурге автоледи сбила подростка на велосипеде
09:47
Куда уж без Катара?!
08:22
Собчак возмутилась высокими ценами в буфете ПМЭФ
23:30
В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с Канадой
22:03
Выставка «Путь художника. Живопись и графика Святослава Рериха из собрания Музея Николая Рериха (Нью-Йорк)»
22:02
Выставка «Держава Рериха»
21:59
Выставка «Чаша неотпитая. Монголия»
19:14
В ЗВО проводятся внезапные проверки готовности к действиям в условиях ЧС
19:13
Посол Израиля прочтет лекцию в СПбГУ
16:07
В Ленинградской армии ВВС и ПВО гранатометчики приступили к учебно-боевыми стрельбами
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали карманника

В центре Петербурга задержали карманника

0
44
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ГУ МВД
В Центральном районе Петербурга задаржан злоумышленник, подозреваемый в краже мобильного телефона у мужчины.

В минувшее воскресенье к полицейским Центрального района Петербурга обратился 32-летний петербуржец, который сообщил о том, что стал жертвой карманника, стащившего у него мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

В ходе проверки полицейские установили, что мужчина отдыхал в одном из баров на улице Некрасова. У входа в заведение к нему подошёл неизвестный и, изобразив радость встречи, по-приятельски приобнял посетителя. В результате такого тёплого приветствия мужчина и лишился мобильного телефона.

2 июня в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска Главка задержан ранее судимый за имущественные преступления 22-летний уроженец среднеазиатского государства. Установлено, что на «дело» злоумышленника привёз его  21-летний товарищ.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. У оперативников есть все основания полагать, что подобным «приветствием» мужчина зарабатывал себе на жизнь регулярно. В настоящее время полицией устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район кража карманники
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-12-2018, 10:10
В Петербурге с поличным задержали карманника промышлявшего на рынке
11-12-2019, 11:22
В Центральном районе задержали карманника
19-08-2020, 11:27
В Петербурге лжеэлектрик обокрал пенсионера
5-05-2018, 17:28
В центре Петербурга задержали карманника
19-08-2019, 11:39
В центре Петербурга ограбили студента
9-02-2018, 12:22
В Приморском районе с поличным задержали "карманника"

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
51
Сегодня, 12:25
В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»
0
51
Сегодня, 12:18
В Петербурге женщина на электросамокате сбила мальчика
0
44
Сегодня, 12:12
В Петербурге девочку сбил электросамокат
0
130
Вчера, 17:32
В Ленобласти двое подростков разбились на скутере
Наверх