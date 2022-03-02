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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали опытного вора-рецидивиста

В Петербурге полицейские задержали опытного вора-рецидивиста

0
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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Сотрудниками полиции задержан опытный вор-рецидивист

Накануне вечером около 18 часов на платформе станции метро «Чернышевская» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на месте преступления задержан 34-летний гражданин одного из соседних государств, находящийся незаконно на территории Российской Федерации, который пятью минутами ранее в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Владимирская» к станции метро «Чернышевская» совершил кражу мобильного телефона «iPhone 6S» стоимостью 21 000 рублей из  кармана пальто у 21-летней студентки. Ранее, гражданин был неоднократно судим за аналогичные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в,г» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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