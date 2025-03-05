Полицейские поймали 17-летнюю карманницу из Тосно

Вечером 16 февраля, около 18 часов 50 минут к полицейским поступила информация о краже мобильного телефона «iPhone 15 Pro Max», стоимостью 80 000 рублей из кармана куртки у женщины в торговом центре, расположенном на Комендантской площади, дом 1.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Р (кража).

Вчера, 4 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления возле дома 40 по Московскому шоссе в городе Тосно Ленинградской области задержали 17-летнюю неработающую местную жительницу.

Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Девушка уже имеет десять судимостей за кражи.