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В Петербурге поймали "дропа" из Краснодарского края

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали "дропа - гастролера" из Краснодарского края, подозреваемого в причастности к обману пенсионерки с Хасанской улицы

Вечером 11 марта около 18 часов 40 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 88-летней  жительницы дома 8 по Хасанской улице. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что с 7 по 8 марта ей звонил неизвестный и, под предлогом обеспечения сохранности ее средств на банковских счетах, убедил снять со счета и отдать курьеру 4 234 000 рублей. 

По данному следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

12 марта 2025 года около 11 часов 30 минут возле дома 26 по Гончарной улице оперативники по подозрению в совершении указанного преступления задержали 19-летнего жителя Краснодарского края.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район, мошенничество, пенсионеры
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