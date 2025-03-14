В Петербурге поймали "дропа" из Краснодарского края

Вечером 11 марта около 18 часов 40 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 88-летней жительницы дома 8 по Хасанской улице. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что с 7 по 8 марта ей звонил неизвестный и, под предлогом обеспечения сохранности ее средств на банковских счетах, убедил снять со счета и отдать курьеру 4 234 000 рублей.

По данному следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

12 марта 2025 года около 11 часов 30 минут возле дома 26 по Гончарной улице оперативники по подозрению в совершении указанного преступления задержали 19-летнего жителя Краснодарского края.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.