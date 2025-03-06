В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков

3 марта 2025 года около 09 часов 45 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 74-летней жительницы дома 31 по проспекту Энергетиков. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что в период с 28 февраля по 1 марта ей звонили неизвестные, и, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств на "безопасном" счете, убедили на лестничной площадке по месту жительства отдать курьеру 420 830 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.3 УК РФ (мошенничество).

Вчера днем, 5 марта около 13 часов 30 минут возле дома 34 по улице Железнодорожная сотрудники угрозыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержали 69-летнего местного жителя.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.