ента новостей

10:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков
09:57
В Петербурге поймали двоих курьеров мошенников, обманувших пенсионера с Морской набережной
08:04
В Петербурге модернизируют лифтовое хозяйство
08:03
Время собирать клюкву!
02:48
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов после двух ничьих в 7-м и 8-м турах «Аэрофлот Опен – 2025» набрал 6 очков, на пол-очка больше – только у Яна Непомнящего
19:44
В Ленобласти пройдёт фестиваль мотоциклетного спорта «Мото Драйв»
19:33
В городе-побратиме Санкт-Петербурга - Мариуполе росгвардейцы навестили 105-летнего участника советской-финской и Великой Отечественной войн
18:42
СКА удалось победить ЦСКА в овертайме: автором решающей шайбы стал защитник Никишин
12:31
На Полюстровском проспекте иномарка сбила 17-летнего электросамокатчика
12:23
В Петербурге создали алкозамки для безопасности на дорогах
12:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Маршала Жукова
11:58
В Госдуме осудили YouTube за игнорирование требований РКН
11:37
Полицейские поймали 17-летнюю карманницу из Тосно
10:41
Администратор в сауне на Межевом канале устроил поножовщину
09:48
В Гатчине мужчина выстрелил из пневматики по балкону соседа
09:40
В Ленобласти пенсионер на иномарке погиб в ДТП с грузовиком
09:35
Стрелка на Кронверкском проспекте обнаружили мертвым в разыскиваемом автомобиле
08:34
Песков: приостановка военной помощи от США может подтолкнуть Украину к переговорам
08:23
Каждый пятый петербуржец боится увольнения
08:02
Финграмотность и самозащита: жители Петербурга устанавливают все больше самозапретов на кредиты
02:43
Петербургский гроссмейстер Гоганов после победы над Садвани в 6-м туре «Аэрофлот Опен» набрал 5 очков и входит в шестёрку лидеров вместе с Непомнящим, Раппортом, Ниманном, Акопяном и Есипенко
17:37
Волейбольная «Ленинградка» без шансов проиграла калининградскому «Локомотиву» на финише регулярного сезона: счёт третьей партии – 8:25
16:27
На КАД водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
14:13
Выставка Михаила Дьячкова «Диалоги со светом»
14:09
Выставка Данила Даниловского «Над миром»
13:59
Премьера спектакля «Легенда о Гильгамеше»
13:56
На Васильевском острове поймали двоих подозреваемых в магазинном грабеже
13:49
В Петербурге поймали налетчика на магазин на улице Шелгунова
13:40
На Васильевском острове 20-летняя петербурженка бросила свою годовалую дочь в парадной дома
12:44
В районе развязки с Московским шоссе на КАД перекроют полосу и ограничат скоростной режим
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков

В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Красногвардейского района задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков  

3 марта 2025 года около 09 часов 45 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 74-летней жительницы дома 31 по проспекту Энергетиков. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что в период с 28 февраля по 1 марта ей звонили неизвестные, и, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств на "безопасном" счете, убедили на лестничной площадке по месту жительства отдать курьеру 420 830 рублей. 
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.3 УК РФ (мошенничество).

Вчера днем, 5 марта около 13 часов 30 минут возле дома 34 по улице Железнодорожная сотрудники угрозыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержали 69-летнего местного жителя.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-11-2024, 11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы  Олеко Дундича
Вчера, 12:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Маршала Жукова
24-01-2025, 14:14
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Богатырского проспекта
Сегодня, 09:57
В Петербурге поймали двоих курьеров мошенников, обманувших пенсионера с Морской набережной
20-11-2024, 13:16
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Кораблестроителей
25-10-2024, 10:49
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ломоносова

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:31
На Полюстровском проспекте иномарка сбила 17-летнего электросамокатчика
Вчера, 09:40
В Ленобласти пенсионер на иномарке погиб в ДТП с грузовиком
4-03-2025, 16:27
На КАД водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
3-03-2025, 10:28
На Пражской улице иномарка сбила школьника
Наверх