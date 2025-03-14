В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Муринской дороги

Вечером 9 марта, около 21 часа 30 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 86-летней жительницы дома 64 по Муринской дороге. Пенсионерка сообщила правоохранителям о том, что 6 марта ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее денежными средствами на счетах пытаются завладеть мошенники.

Телефонный собеседник убедил пожилую женщину снять все имеющиеся у нее деньги в сумме 615тысяч рублей со счета и отдать их курьеру для последующего перевода на «безопасный» счет.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Вчера вечером, 13 марта около 17 часов 00 минут у дома 3 по улице Передовиков оперативники по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего жителя деревни Старая, Всеволожского района Ленобласти.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.