ента новостей

12:35
В Колпинском районе в массовом ДТП с грузовиком и автобусом пострадало три человека
12:30
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Муринской дороги
12:24
В Петербурге поймали "дропа" из Краснодарского края
12:16
В Сестрорецке с поличным поймали 18-летнего курьера мошенников
12:08
В Ленобласти поймали подозреваемого в налете на частный дом на хуторе Веретье
12:02
В Петербурге пройдет сольный концерт группы «Шерра»
11:58
Полиция задержала махавшего ножом в дорожном конфликте в центре Петербурга
11:50
В Пушкине женщина в свой день рождения убила мужа
11:39
В Стрельне пенсионер зарезал бывшую сожительницу
11:34
В Металлстрое мужчина ножницами убил своего брата
08:11
Кто в лидерах продаж среди подержанных авто?
07:52
Петербург успешно привлекает инвестиции, несмотря на вызовы
07:35
Граффитист исправляет ошибки рублями
07:19
Жалоб в Роспотребнадзор стало меньше
02:27
Благодаря голу Кассьерры «Зенит» выиграл кубковый матч у «Ростова»
19:30
На проспекте Обуховской обороны иномарка сбила мужчину на электросамокате
17:29
Как мошенники используют арендованные аккаунты россиян?
17:26
Управление федеральных дорог предупреждает водителей об ухудшении погодных условий
13:18
В Ленобласти задержали наркоплантатора, который выращивал коноплю в СНТ
13:11
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Марата
13:07
В Петербурге задержали парочку «дропов», причастных к обману пенсионерки с проспекта Славы
11:23
На проспекте Обуховской обороны иномарка сбила мужчину на электросамокате
11:06
На Товарищеском проспекте задержали подозреваемого в убийстве супруги
09:20
Нацисты после войны: в Петербурге раскрыли тайны
08:58
Каким был отопительный сезон?
08:37
Коммунальщики очистили захламленную квартиру
08:23
Более половины жителей Петербурга освоили нейросети
00:15
«Динамо-ЛО» со счётом 3–0 выиграло первый матч плей-офф Суперлиги у клуба «Газпром-Югра»
23:46
Грицюк, Григоренко и Акользин забили в победном для СКА матче с минским «Динамо», счёт – 3:1 в пользу Романа Ротенберга
14:11
В Приморском районе задержаны двое уличных грабителей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Муринской дороги

В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Муринской дороги

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Красногвардейского района задержали «дропа», подозреваемого в причастности к обману пенсионерки с Муринской дороги

Вечером 9 марта, около 21 часа 30 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 86-летней жительницы дома 64 по Муринской дороге. Пенсионерка сообщила правоохранителям о том, что 6 марта ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее денежными средствами на счетах пытаются завладеть мошенники. 

Телефонный собеседник убедил пожилую женщину снять все имеющиеся у нее деньги в сумме 615тысяч рублей со счета и отдать их курьеру для последующего перевода на «безопасный» счет. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Вчера вечером, 13 марта около 17 часов 00 минут у дома 3 по улице Передовиков оперативники по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего жителя деревни Старая, Всеволожского района Ленобласти. 

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

24-07-2024, 17:14
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Ланского шоссе
Сегодня, 12:24
В Петербурге поймали "дропа" из Краснодарского края
Вчера, 13:11
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Марата
6-03-2025, 10:29
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Димитрова
5-03-2025, 12:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Маршала Жукова
6-03-2025, 10:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:35
В Колпинском районе в массовом ДТП с грузовиком и автобусом пострадало три человека
Вчера, 19:30
На проспекте Обуховской обороны иномарка сбила мужчину на электросамокате
Вчера, 11:23
На проспекте Обуховской обороны иномарка сбила мужчину на электросамокате
12-03-2025, 12:42
В Ленобласти в Больших Борницах произошло смертельное ДТП
Наверх