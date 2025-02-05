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Питерец.ру » Происшествия » В Центральном районе поймали 18-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Федосеенко

В Центральном районе поймали 18-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Федосеенко

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские Центрального района задержали «дропа»,  подозреваемого в совершении  мошенничества в отношении пенсионерки с улицы Федосеенко

25 января около 15 часов 20 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление от 76-летней жительницы дома 16 по улице Федосеенко. Пожилая женщина рассказала стражам порядка о том, что 18 января ей позвонил неизвестный и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил снять все свои сбережения и отдать курьеру.

Доверившись телефонным мошенникам, пенсионерка 21 января через терминалы банков на Лесном проспекте, 63 и на Кондратьевском проспекте, 53 сняла 3 122 549 рублей и передала их прибывшему курьеру.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В минувший понедельник, 3 февраля около 21 часа 30 минут по месту жительства, в квартире дома 6 по улице Архитектора Белова сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 18-летнего молодого человека.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район, мошенничество, пенсионеры
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