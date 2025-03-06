В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Димитрова

Вечером 4 марта 2025 года, около 18 часов 55 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 79-летней жительницы дома 39 по улице Димитрова о том, что ей позвонил неизвестный, и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил отдать курьеру 350 тысяч рублей.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера ранним утром, 5 марта 2025 года около 06 часов 00 минут возле дома 108 по Лиговскому проспекту сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 26-летнего жителя республики Адыгея.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.