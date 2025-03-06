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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Димитрова

В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Димитрова

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Фрунзенского района задержали «дроп - гастролер", участвовавший в обмане пенсионерки с улицы Димитрова  

Вечером 4 марта 2025 года, около 18 часов 55 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 79-летней жительницы дома 39 по улице Димитрова о том, что ей позвонил неизвестный, и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил отдать курьеру 350 тысяч рублей. 

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Вчера ранним утром, 5 марта 2025 года около 06 часов 00 минут возле дома 108 по Лиговскому проспекту сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 26-летнего жителя республики Адыгея. 

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район, мошенничество, пенсионеры
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