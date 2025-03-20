В Шушарах группа подростков грабила детей

Накануне днем, 19 марта около 15 часов 25 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 20 по улице Ростовской группа подростков отобрала у 11-летнего мальчика пакет с заказом из ресторана быстрого питания.

Позднее к полицейским поступило еще два аналогичных заявления. Около дома 14/4 по Ростовской улице у 9-летнего мальчика отобрали 5 тысяч рублей, а возле дома 2 корпус 1 по Изборской улице у 11-летнего ребенка 200 рублей.

По всем указанным эпизодам полицейские проводят необходимые мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к нападениям.