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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах группа подростков грабила детей

В Шушарах группа подростков грабила детей

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские ищут причастных к грабежам в Пушкинском районе Петербурга

Накануне днем, 19 марта около 15 часов 25 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 20 по улице Ростовской группа подростков отобрала у 11-летнего мальчика пакет с заказом из ресторана быстрого питания.

Позднее к полицейским поступило еще два аналогичных заявления. Около дома 14/4 по Ростовской улице у 9-летнего мальчика отобрали 5 тысяч рублей, а возле дома 2 корпус 1 по Изборской улице у 11-летнего ребенка 200 рублей.

По всем указанным эпизодам полицейские проводят необходимые мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к нападениям.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район, грабеж, дети
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