В Московском районе группа подростков пыталась ограбить 12-летнего мальчика

Накануне днем около 12 часов 10 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 62-летней женщины. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что возле дома 16 по улице Звездной неизвестные подростки потребовали деньги у ее 12-летнего внука но, получив отказ, распылили ему в лицо перцовый баллончик и скрылись с места происшествия, ничего не похитив.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление и задержание подозреваемых в нападении.