В Шушарах иномарка сбила 9-летнего мальчика

Накануне вечером около 18 часов 10 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о том, что на дворовой территории возле дома 19 корпус 1 по улице Галицкой в поселке Шушары неизвестный на красном автомобиле совершил наезд на его 9-летнего племянника, который находился без сопровождения взрослых, и скрылся.

В результате ДТП ученик 3 класса в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.