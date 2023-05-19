Накануне вечером около 18 часов 10 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о том, что на дворовой территории возле дома 19 корпус 1 по улице Галицкой в поселке Шушары неизвестный на красном автомобиле совершил наезд на его 9-летнего племянника, который находился без сопровождения взрослых, и скрылся.
В результате ДТП ученик 3 класса в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.
Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.
В Шушарах иномарка сбила 9-летнего мальчика
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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Пушкинского района разыскивают водителя, сбившего 9-летнего ребенка во дворе дома
Накануне вечером около 18 часов 10 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о том, что на дворовой территории возле дома 19 корпус 1 по улице Галицкой в поселке Шушары неизвестный на красном автомобиле совершил наезд на его 9-летнего племянника, который находился без сопровождения взрослых, и скрылся.
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