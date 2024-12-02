В Шушарах «Лада Ларгус» сбила 8–летнего мальчика

Накануне днем, 1 декабря около 14 часов 20 минут возле дома 2 корпус 1 по Изборской улице в посёлке Шушары, Пушкинского района Петербурга 48–летний мужчина, управляя автомашиной «Лада Ларгус», совершил наезд на пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 8–летнего ученика 2 класса, находившегося без сопровождения родителей.

В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В отношении водителя полицейские вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по с. 12.24 ч. 1 КоАП РФ.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.