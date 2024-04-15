В Шушарах иномарка сбила 4-летнего мальчика

Вчера днем, 14 апреля 2024 года около 13 часов 00 минут во дворе дома 19/13 по Ростовской улице на территории Московская Славянка поселка Шушары 46-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Зафира», при движении по дворовой территории совершил наезд на гулявшего в сопровождении отца 4-летнего мальчика.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что водитель за 2024 год 9 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия по окончании которой будет вынесено установленное законом решение.