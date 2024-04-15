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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах иномарка сбила 4-летнего мальчика

В Шушарах иномарка сбила 4-летнего мальчика

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскиме проводят проверку по факту наезда на ребенка на Ростовской улице в Шушарах

Вчера днем, 14 апреля 2024 года около 13 часов 00 минут во дворе дома 19/13 по Ростовской улице на территории Московская Славянка поселка Шушары 46-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Зафира», при движении по дворовой территории совершил наезд на гулявшего в сопровождении отца 4-летнего мальчика.
В результате дорожно-транспортного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Установлено, что водитель за 2024 год 9 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия по окончании которой будет вынесено установленное законом решение.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район ДТП пострадавший пешеход дети
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