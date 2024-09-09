В Красногвардейском районе иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде

Вчера, 8 сентября 2024 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что 8 сентября около 10 часов 22 минут от дома 8 по улице Стасовой с множественными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали 11-летнего мальчика.

Со слов ребенка, 8 сентября около 09 часов 45 минут, когда он проезжал на велосипеде мимо дома 8 по улице Стасовой, его сбил автомобиль.

Полицейскими приняты меры по установлению и задержанию водителя.