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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде

В Красногвардейском районе иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Красногвардейского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал 11-летний велосипедист

Вчера, 8 сентября 2024 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что 8 сентября около 10 часов 22 минут от дома 8 по улице Стасовой с множественными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали 11-летнего мальчика.
Со слов ребенка, 8 сентября около 09 часов 45 минут, когда он проезжал на велосипеде мимо дома 8 по улице Стасовой, его сбил автомобиль.
Полицейскими приняты меры по установлению и задержанию водителя.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район ДТП велосипеды дети
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