В Кировске поймали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера

Вчера утром, 19 марта около 08 часов 10 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области с заявлением обратилась 83-летняя женщина. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что с 16 по 19 марта ей звонили неизвестные и, под предлогом обеспечения сохранности ее денежных средств, убедили передать 10 000 рублей курьеру.

Вечером этого же дня сотрудники уголовного розыска возле парадной дома 5 по Северной улице в городе Кировск Ленинградской области по подозрению в совершении указанного преступления задержали 29-летнего мужчину.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.