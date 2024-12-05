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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали "дропа" мошенников, обманувших 86-летнюю пенсионерку с улицы Ушинского

В Петербурге поймали "дропа" мошенников, обманувших 86-летнюю пенсионерку с улицы Ушинского

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские задержали "дропа" мошенников, оставивших 86-летнюю пенсионерку без трех миллионов рублей

Накануне вечером, 4 декабря около 17 часов 10 минут к полицейским Калининского района Петербурга с заявлением обратилась 86-летняя жительница дома 15/1 по улице Ушинского. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что, что накануне ей позвонили неизвестные и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедили передать 3 300 000 рублей неизвестному.                                        

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В тот же день, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 22-летнего жителя Василеостровского района.

Задержанного поместили в изолятор на основании  статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район, мошенничество, пенсионеры
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