В Петербурге поймали "дропа" мошенников, обманувших 86-летнюю пенсионерку с улицы Ушинского

Накануне вечером, 4 декабря около 17 часов 10 минут к полицейским Калининского района Петербурга с заявлением обратилась 86-летняя жительница дома 15/1 по улице Ушинского. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что, что накануне ей позвонили неизвестные и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедили передать 3 300 000 рублей неизвестному.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В тот же день, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 22-летнего жителя Василеостровского района.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.