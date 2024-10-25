В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ломоносова

14 октября 2024 года около 13 часов 40 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 86-летней жительницы дома по улице Красного Флота в городе Ломоносов. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что что в период с 9 по 11 октября ей на сотовый телефон звонил неизвестный, и, под предлогом заботы о сохранности ее денежных средств, убедил ее возле парадной по месту жительства передать 444 450 рублей курьеру, который находился в автомобиле «Лада-Веста».

Пор данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

22 октября 2024 года около 16 часов 20 минут в квартире дома 6 по улице Чудновского в Петербурге сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 40-летнего мужчину.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.