В Петербурге иностранец задержан за приставания к девочке в автобусе

9 марта 2025 года около 15 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 36-летней местной жительницы о том, что в период с 20:20 до 21:05 8 марта в салоне автобуса, двигавшемся от улицы Хошимина к Тихоокеанской улице, в отношении ее 12-летней дочери неизвестный совершил противоправные действия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили личность злоумышленника.

Им оказался 23-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Вчера, 10 марта возле дома 52 по Светлановскому проспекту подозреваемого задержали.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.