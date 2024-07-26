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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти мигрант развращал через интернет несовершеннолетних

В Ленобалсти мигрант развращал через интернет несовершеннолетних

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних

24 июля 2024 года к полицейским Всеволожского района Ленобласти обратилась 39-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что в мессенджере одной из социальных сетей неизвестный мужчина совершил в отношении ее 15-летней дочери противоправные действия.
В ходе беседы сотрудников ПДН с несовершеннолетней было установлено, что противоправные действия со стороны злоумышленника были совершены еще и в отношении ее несовершеннолетних подруг.
В тот же день возле дома 16/3 по Ясной улице в поселка Янино-1, Всеволожского района Ленинградской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 22-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья.
25 июля 2024 года следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район развратник
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