В Ленобалсти мигрант развращал через интернет несовершеннолетних

24 июля 2024 года к полицейским Всеволожского района Ленобласти обратилась 39-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что в мессенджере одной из социальных сетей неизвестный мужчина совершил в отношении ее 15-летней дочери противоправные действия.

В ходе беседы сотрудников ПДН с несовершеннолетней было установлено, что противоправные действия со стороны злоумышленника были совершены еще и в отношении ее несовершеннолетних подруг.

В тот же день возле дома 16/3 по Ясной улице в поселка Янино-1, Всеволожского района Ленинградской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 22-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья.

25 июля 2024 года следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.