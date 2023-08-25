В Московском районе задержали мигранта пристававшего к 7-летней девочке

23 августа 2023 года около 08 часов 00 минут к полицейским Московского района Петербурга обратилась женщина с заявлением о том что, со слов ее 7-летней дочери на детской площадке возле дома 71 по Пулковскому шоссе в ЖК «Зеленый квартал» неизвестный совершил в отношении нее противоправные действия.

Вчера днем около 12 часов 20 минут возле дома 71 корпус 2 по Пулковскому шоссе нарядом патрульно-постовой службы по указанным приметам в отдел полиции был доставлен 22-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Устанавливается его причастность к совершению противоправных действий.

Материалы полицейской проверки передан в следственные органы для принятия процессуального решения.