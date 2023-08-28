В Петербурге мигрант семь лет насиловал подростка

25 августа 2023 года около 22 часов 00 минут к полицейским Выборгского района Петербурга с заявлением обратился 46-летний местный житель, который сообщил, что в период с 2016 года по 31 июля 2023 года 55-летний ранее судимый гражданин одного из государств ближнего зарубежья неоднократно совершал противоправные действия в отношении его сына, 2010 года рождения.

В этот же день около 23 часов 00 минут возле дома 104 по Большой Озерной по подозрению в совершении данного преступления оперативники задержали подозреваемого.

27 августа 2023 года следственными органам возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.