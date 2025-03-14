В Пушкине женщина в свой день рождения убила мужа

Накануне вечером, 13 марта около 17 часов 45 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга с сообщением обратилась женщина, которая рассказала, что в городе Пушкин, в квартире дома 57 по Красносельскому шоссе у ее мужа - ножевое ранение.

Прибывшие на место происшествия полицейские в одной из комнат на кровати с ножевым ранением в области груди обнаружили труп 55-летнего мужчины. В квартире находилась 56-летняя жена убитого, которую подозревают в том, что в результате возникшего конфликта на праздновании своего дня рождения ударила ножом в грудь своего мужа.

Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.