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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине женщина в свой день рождения убила мужа

В Пушкине женщина в свой день рождения убила мужа

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Пушкинского района задержали подозреваемую в убийстве мужа на своем дне рождения

Накануне вечером, 13 марта около 17 часов 45 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга с сообщением обратилась женщина, которая рассказала, что в городе Пушкин, в квартире дома 57 по Красносельскому шоссе у ее мужа - ножевое ранение.

Прибывшие на место происшествия полицейские в одной из комнат на кровати с ножевым ранением в области груди обнаружили труп 55-летнего мужчины. В квартире находилась 56-летняя жена убитого, которую подозревают в том, что в результате возникшего конфликта на праздновании своего дня рождения ударила ножом в грудь своего мужа.

Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район, ножевое ранение, убийство
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