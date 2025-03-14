В Металлстрое мужчина ножницами убил своего брата

Накануне вечером, 13 марта около 16 часов 30 минут к полицейским Колпино поступила информация от диспетчера скорой помощи о том, что в поселке Металлострой в квартире дома 2 по Полевой улице мужчина получил ножевое ранение у мужчины.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по на полу одной из комнат трехкомнатной квартиры в присутствии бригады скорой помощи оказывающей реанимационные действия, с колото-резаным ранением груди области обнаружили 47-летнего токаря предприятия, который впоследствии скончался.

Там же, в квартире, был задержан 46-летний брат убитого, который, как предварительно установлено, в результате внезапно возникшего конфликта нанес несколько ударов ножницами.

Следователи по данному факту возбудили уголовное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.