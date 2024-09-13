На трассе «Сортавала» конфликт водителей закончился поножовщиной

Накануне вечером, 12 сентября 2024 года около 18 часов 15 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о том, что на 117-ом километре трассы «Сортавала» по направлению от Санкт-Петербурга в сторону Карелии мужчина получил ножевое ранение в живот.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили раненным, с ножевым ранением в живот, 43-летнего жителя деревни Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

По подозрению в совершении указанного преступления на месте происшествия задержали 58-летнего жителя Псковской области, который, как было установлено, в результате внезапно возникшего конфликта, на почве неприязненных отношений, не справился с эмоциями и ударил ножом своего оппонента.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.