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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Сортавала» конфликт водителей закончился поножовщиной

На трассе «Сортавала» конфликт водителей закончился поножовщиной

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали порезавшего ножом своего оппонента в ходе конфликта на трассе «Сортавала»

Накануне вечером, 12 сентября 2024 года около 18 часов 15 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о том, что на 117-ом километре трассы «Сортавала» по направлению от Санкт-Петербурга в сторону Карелии мужчина получил ножевое ранение в живот.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили раненным, с ножевым ранением в живот, 43-летнего жителя деревни Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области.
Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.
По подозрению в совершении указанного преступления на месте происшествия задержали 58-летнего жителя Псковской области, который, как было установлено, в результате внезапно возникшего конфликта, на почве неприязненных отношений, не справился с эмоциями и ударил ножом своего оппонента.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ножевое ранение
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