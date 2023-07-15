В Петербурге мужчина ударил себя ножом в сердце, а его жена нанесла сама себе удар ножом в живот

Накануне вечером около 16 часов 15 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от петербуржца о том, что в коридоре дома 4 по Двинской улице он обнаружил на полу с ножевым ранением в область сердца труп мужа своей знакомой.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции в коридоре на полу с ножевым ранением в область сердца обнаружен труп 29-летнего мужчины, а в одной из комнат квартиры, с ножевым ранением в область грудной клетки обнаружена 28-летняя жена погибшего, которая сообщила, что её муж самостоятельно нанёс себе удар ножом в область сердца из-за возникшего между ними конфликта, после чего она нанесла сама себе удар ножом в область живота. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

Труп направили в морг.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Полицейские проводят мероприятия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.