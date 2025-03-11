В Приморском районе задержали таксиста за надругательство над 22-летней пассажиркой

В ночь на 10 марта к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 22-летней девушки, которая рассказала стражам порядка, что во время поездки водитель такси у дома 15 корпус 2 по Туристской улице, совершил в отношении нее развратные действия.

Полицейскими оперативно был установлен водитель такси. Им оказался 22-летний гражданин одного из Центрально - Азиатских государств.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В отношении мигранта составили протокол по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

Собранные полицейскими материалы по факту совершения им противоправных действий в отношении пассажирки передали в следственные органы для принятия процессуального решения.