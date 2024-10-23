В Невском районе мигрант зарезал соотечественника

Накануне, 22 октября 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 23 по проспекту Александровской фермы мужчину ударили ножом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции возле дома 23 был обнаружили 35-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, с ножевыми ранениями спины и шеи.

В тот же день вечером, 22 октября около 21 часа 40 минут возле дома 17 корпус 2 по проспекту Александровской фермы сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления, по горячим следам, задержали 52-летнего соотечественника потерпевшего.

В отношении подозреваемого составили протокол об административном правонарушении по ст.18.8 ч.3 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.