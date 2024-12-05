На Октябрьской набережной мигрант ударил ножом соотечественника

Вчера, 4 декабря около 11 часов 35 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о драке и ножевом ранении возле строящегося дома 42 по Октябрьской набережной.

Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что на строящемся объекте произошел конфликт между рабочими из Центральной Азии. В ходе потасовки, переросшей в драку, один из ее участников, 32-летний гражданин Центрально- Азиатский республики, получил ножевое ранение в шею и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Через несколько часов в аэропорту «Пулково» сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 29-летнего гражданина соседней с родиной пострадавшего республики в Центральной Азии.

Иностранца доставили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Задержанного поместили в спецприемник.