На Заставской улице задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании девушки

В ночь на 2 сентября 2024 года к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что с 6 этажа дома 46 корпус 2 по Заставской улице сбросили девушку.

Бригада "Скорой помощи" 22-летнюю пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 22-летний гражданин одного из центрально - азиатских государств в квартире изнасиловал потерпевшую, после чего, спасаясь бегством, она выпрыгнула из окна квартиры.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ. Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска возле дома 7 по Заставской улице.

В отношении задержанного составили протокол по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.