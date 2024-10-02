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Питерец.ру » Происшествия » На Заставской улице задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании девушки

На Заставской улице задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании девушки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в насилии над девушкой, обнаруженной под окнами дома на Заставской

В ночь на 2 сентября 2024 года к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что с 6 этажа дома 46 корпус 2 по Заставской улице сбросили девушку.
Бригада "Скорой помощи" 22-летнюю пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 22-летний гражданин одного из центрально - азиатских государств в квартире изнасиловал потерпевшую, после чего, спасаясь бегством, она выпрыгнула из окна квартиры.
По данному факту следователями  было возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ. Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска возле дома 7 по Заставской улице.
В отношении задержанного составили протокол по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).
Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район изнасилование мигранты
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