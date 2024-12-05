В Красногвардейском районе на стройплощадке мигрант ударил ножом соотечественника

В ночь на 4 декабря к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение из больницы о том, что к ним несколькими часами ранее от дома 68 по Малоохтинскому проспекту с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали 17-летнего гражданина одной из Центрально - Азиатских республик .

В этот же день днем, 4 декабря около 12 часов 00 минут на стройплощадке по вышеуказанному адресу сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 23-летнего соотечественника пострадавшего, работающего маляром.

Полицейские установили, что между рабочими произошла ссора на фоне общения одного из них с девушкой в интернете. В ходе конфликта 23-летний маляр избил своего оппонента и нанес ему несколько ударов ножом.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Иностранца поместили в спецприемник.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).