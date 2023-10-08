На севере Петербурга поймали поджигателя входных дверей

Накануне ранним утром около 06 часов 05 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что в квартире дома 10 корпус 2 по улице Кустодиева неизвестные подожгли входную дверь.

В результате выезда на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что так же подожжена входная дверь и другой квартиры, а также электрощиток на лестничной клетке 8 этажа.

Сумма ущерба устанавливается.

Вчера вечером около 20 часов 40 минут, возле дома 10 корпус 2 по улице Кустодиева сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий 36-летний гражданин одного из сопредельных государств.

В отношении поджигателя составлен административный протокол по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.