В Ломоносовском районе жертвой мошенников стала школьница

Накануне вечером, 10 марта около 16 часов 30 минут к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступило заявление от 41-летней женщины, директора логистической компании.

Женщина рассказала стражам порядка о том, что на телефон ее 13-летней дочери в мессенджере «Телеграмм» звонили неизвестные и, запугав тем, что ее родители, якобы, могут сесть в тюрьму, вынудили передать деньги курьеру.

Желая помочь близким, девочка взяла из родительского сейфа 1 000 000 рублей, 50 000 долларов США, 20 000 Евро, после чего села в заранее вызванное ей такси и передала их неизвестной женщине, с которой встретилась на парковке у гипермаркета на Гостилицком шоссе.

Общая сумма ущерба составила 7 420 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские устанавливают всех причастных, втянувших школьницу в криминальную схему.