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Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе пенсионерка отдала мошенникам более 6,2 млн рублей

В Кировском районе пенсионерка отдала мошенникам более 6,2 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские устанавливают причастных к мошенничеству в отношении пенсионерки

Вчера, 12 апреля 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 67-летней женщины, проживающей на улице Генерала Симоняка. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что в период с 21 февраля по 18 марта сего года ей на стационарный телефон звонили неизвестные, представляясь сотрудниками «Центробанка» и, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, убедили пожилую женщину передать неизвестным имевшиеся у нее накопления и кредитные средства.
В период с 6 по 18 марта 2024 года женщина передала неизвестным 6 225 000 рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание мошенников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район мошенничество пенсионеры
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