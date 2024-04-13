В Кировском районе пенсионерка отдала мошенникам более 6,2 млн рублей

Вчера, 12 апреля 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 67-летней женщины, проживающей на улице Генерала Симоняка. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что в период с 21 февраля по 18 марта сего года ей на стационарный телефон звонили неизвестные, представляясь сотрудниками «Центробанка» и, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, убедили пожилую женщину передать неизвестным имевшиеся у нее накопления и кредитные средства.

В период с 6 по 18 марта 2024 года женщина передала неизвестным 6 225 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание мошенников.