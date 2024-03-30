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Питерец.ру » Происшествия » В Петроградском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 10,7 млн рублей

В Петроградском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 10,7 млн рублей

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Опубликовал: Питерец
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Полицейские разыскивают мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Куйбышева

Накануне вечером, 29 марта 2024 года около 16 часов 00 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение от 71-летней жительницы дома 1/5 по улице Куйбышева. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что в период с 12 по 27 марта этого года ей на мобильный телефон неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками компаний сотовой связи, которые сообщали о мошеннических действиях с ее счетами и необходимости оформления кредитных договоров на ее имя.
Аферисты вынудили женщину взять на себя кредитные обязательства и перевести на указанные ими счета 10 713 611 рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
Полицейские ищут причастных к преступлению.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район мошенничество пенсионеры
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