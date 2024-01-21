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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе пенсионерка отдала мошенникам более 7 млн рублей

В Калининском районе пенсионерка отдала мошенникам более 7 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские разыскивают мошенников, обобравших пенсионерку в Калининском районе

Накануне вечером, 20 января 2024 около 17 часов 50 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 67-летней женщины. пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что 9 ноября 2023 года около 09 часов 10 минут на ее телефон начали поступать звонки от неизвестных, которые сумели убедить в том, что она стала жертвой мошенников и ей необходимо взять кредит, обналичить денежные средства, после чего перевести 260 тысяч рублей на указанный неизвестными счет.
Кроме того, 21 декабря она встретилась с неизвестным возле дома 19 по улице Ушинского и передала ему еще 6 829 000 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию мошенников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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