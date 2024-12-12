Пенсионерка с проспекта Науки отдала мошенникам около 10 млн рублей

Накануне днем, 11 декабря 2024 года около 12 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 81-летней женщины, проживающей в доме 30 по проспекту Науки о том, что 6 ноября ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что у нее имеются незадекларированные денежные средства.

10 декабря пенсионерке снова позвонили неизвестные и сообщили, что с ее денежными средствами происходят подозрительные операции, и для пресечения этого необходимо передать все имеющиеся у нее денежные средства на "проверку".

Поверив телефонным аферистам, пожилая женщина возле парадной своего дома передала курьеру 8 600 000 рублей, 11 370 долларов США и 1 300 евро.

Общая сумма материального ущерба сотавила 9 875 431 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).