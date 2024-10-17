7 октября 2024 года около 15 часов 15 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 70-летней женщины, проживающей на Туристской улице о том, что 3 октября ей позвонил неизвестный и, под предлогом обеспечения безопасности принадлежащих ей денежных средств, убедил передать курьеру 2 845 000 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера утром, 16 октября 2024 года около 08 часов 00 минут возле дома 21 по улице Репищева, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали неработающего 17-летнего молодого человека.
Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.
В Петербурге поймали 17-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Туристской улицы
7 октября 2024 года около 15 часов 15 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 70-летней женщины, проживающей на Туристской улице о том, что 3 октября ей позвонил неизвестный и, под предлогом обеспечения безопасности принадлежащих ей денежных средств, убедил передать курьеру 2 845 000 рублей.