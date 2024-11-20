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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Кораблестроителей

В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Кораблестроителей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Василеостровского района задержали курьера мошенников, обманувший пенсионерку с улицы Кораблестроителей

Днем 15 ноября 2024 года, около 14 часов 40 минут к полицейским Васильевского острова поступило сообщение от 78-летней женщины, проживающей на улице Кораблестроителей. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что с 13 по 14 ноября ей поступали звонки от неизвестного, который под предлогом сохранности денежных средств, убедил ее передать курьеру 505 000 рублей, 1000 евро и 632 доллара США. 
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера, 19 ноября 2024 года около 11 часов 40 минут возле дома 40 по улице Кораблестроителей, в результате проведения оперативно–розыскных мероприятий сотрудники угрозыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 21-летнего жителя Мурино.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров, мошенничество, пенсионеры
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