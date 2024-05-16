В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Тихорецкого проспекта

Поздним вечером 13 мая 2024 года, около 23 часов 20 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 77-летней жительницы дома 25 корпус 4 по Тихорецкому проспекту. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что она, поверив звонившим злоумышленникам, стала жертвой мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и возле своей квартиры отдала направленному мошенниками курьеру 185 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Через два дня возле дома 90 по Гражданскому проспекту в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 33-летнего жителя Ленинградской области.

Подозреваемый поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.