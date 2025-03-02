На севере Петербурга поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Лени Голикова

27 февраля около 13 часов 00 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от 75-летней женщины, проживающей в доме 35 по улице Лени Голикова.

Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что в период времени с 15 по 26 февраля ей звонили неизвестные, которые представлялись работниками различных структур и, под предлогом обеспечения сохранности принадлежащих ей денежных средств, убедили снять со счетов 1 050 000 рублей и передать в несколько этапов курьеру.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ (мошенничество).

Вечером 28 февраля, около 17 часов 20 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска уе дома 32 по проспекту Просвещения задержали 18-летнего молодого человека.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.